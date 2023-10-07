Травмированного в Перми дрессировщика перевезли в Москву

Дрессировщика Игоря Корчагина, травмированного в Перми, неделю назад перевезли в Москву. Как пишет телеграмм-канал «Цирковые», у артиста сохранены двигательные функции, он может сам ходить, но недолго. Также у Игоря Корчагина имеются провалы в памяти. Дрессировщик проходит курс реабилитации, однако полностью он не восстановился.

Напомним, что в июле этого года у Игоря Корчагина, который должен был выступить в пермском цирке, произошел конфликт с сотрудниками ЧОП. В результате дрессировщик оказался в больнице с травмой головы, его состояние оценивалось как тяжелое. ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также был задержан охранник пермского ЧОПа Самандар Исмаиилов, подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений господину Корчагину.