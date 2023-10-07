В Тюменской области прогнозируют дожди и сильный ветер

В Тюменской области на 8 октября прогнозируют дождь и сильный ветер, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Порывы ветра в воскресенье могут достигать 18 м/c. При этом температура воздуха днем составит +12..+17 градусов. В информационном центре предупреждают, что 8 октября в связи с непогодой увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. Так, например, увеличивается риск возникновения аварий и инцидентов на системах электроснабжения. Также возможно падение деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций.

В информационном центре предупредили, что также возможны задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту «Рощино».

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