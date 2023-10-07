В Новосибирской области два человека погибли в ДТП

В Доволенском районе Новосибирской области два человека погибли в ДТП, сообщает госавтоинспекция региона.

Авария произошла 7 октября около 2:20 в селе Ильинка. 18-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль врезался в ограждение и припаркованный мотоцикл. В дальнейшем произошло возгорание иномарки.

В результате ДТП молодой человек и его 16-летняя пассажирка погибли. Отмечается, что у водителя не было прав. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Александр Киселев