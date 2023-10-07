Президент Палестины заявил о праве палестинского народа на защиту от Израиля

Президент частично признанной миром Палестины Махмуд Аббас провел экстренное совещание, на котором заявил о «праве палестинского народа защищаться от терроризма поселенцев и оккупационных сил Израиля». Об этом сообщает палестинское агентство Wafa.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid, Reuters Фото: Brendan McDermid, Reuters

В совещании, как сообщает агентство, приняли участие «гражданские лица и сотрудники служб безопасности». Президент раздал им указания по обеспечению защиты страны.

«Он также дал указания предоставить все необходимое для укрепления жизнестойкости и непоколебимости палестинского народа перед лицом преступлений, совершаемых израильской оккупацией и бандами поселенцев»,— пишет Wafa.

Утром палестинская исламистская группировка «Хамас» начала ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства.

В ответ на действия «Хамаса» Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет.

Петр Бузлаев