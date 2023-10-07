В Ижевске ремонтируют участки улицы Сабурова, Магистральной и Славянского шоссе

В Ижевске продолжается ремонт дорог. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, начались работы по расширению дороги на перекрестке улиц Сабурова и Союзная. На этом участке будет организована дополнительная полоса для движения транспорта, обновят тротуар и перенесут светофоры. Ремонт проведут также на перекрестке улиц Сабурова-Петрова-Барышникова, здесь установят светофор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Работы ведутся также на улицах 50 лет ВЛКСМ, от ул. Тарасова до ул. Школьной, на Фруктовой, на Славянском шоссе около остановки «Пазелы.

На перекрестке улиц Магистральная и Маяковского меняют асфальтовое покрытие, в том числе и в межрельсовом пространстве, расширяют проезжую часть. Здесь появится светофор и удобные подходы к переходу.

На следующей неделе ремонт начнется на ул. Школьная.