Свердловских водителей предупредили о возросшей угрозе выхода лосей на дороги
Свердловские дорожники предупреждают водителей, что на дорогах региона возросла угроза из-за гона лосей и просят быть внимательней, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. На конец сентября — начало октября у лосей приходится пик брачного периода, когда они становятся активней и чаще выходят на проезжую часть.
С начала года у регионе уже зафиксировано 219 аварий с участием крупных животных. В этих ДТП семь человек пострадали, а четверо погибли.
По данным регионального Управления автодорог, с начала 2023 года чаще всего ДТП с животными происходили на следующих автодорогах:
- Серовском тракте — 26
- Екатеринбургской кольцевой автодороге — 10
- Режевском тракте — 10
- автодороге Екатеринбург – Полевской — 9
- автодороге Верхняя Пышма – Невьянск — 7
На проезжую часть чаще всего выбегают лоси, косули, кабаны. Под колеса автомобилей попадают и домашние животные — лошади, коровы и овцы. «Чтобы снизить вероятность аварии, водителей просят соблюдать скоростной режим, быть особенно внимательными ночью и в сумерки, особенно в зоне действия знаков "Дикие животные"»,— рассказал в департаменте информационной политики. В области такие знаки установлены на 1152 участках. В этом сезоне дорожники дополнительно устанавливают еще около 20 знаков ежемесячно на вновь выявленных опасных участках.