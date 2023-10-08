Свердловских водителей предупредили о возросшей угрозе выхода лосей на дороги

Свердловские дорожники предупреждают водителей, что на дорогах региона возросла угроза из-за гона лосей и просят быть внимательней, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. На конец сентября — начало октября у лосей приходится пик брачного периода, когда они становятся активней и чаще выходят на проезжую часть.

С начала года у регионе уже зафиксировано 219 аварий с участием крупных животных. В этих ДТП семь человек пострадали, а четверо погибли.

По данным регионального Управления автодорог, с начала 2023 года чаще всего ДТП с животными происходили на следующих автодорогах:

Серовском тракте — 26

Екатеринбургской кольцевой автодороге — 10

Режевском тракте — 10

автодороге Екатеринбург – Полевской — 9

автодороге Верхняя Пышма – Невьянск — 7

На проезжую часть чаще всего выбегают лоси, косули, кабаны. Под колеса автомобилей попадают и домашние животные — лошади, коровы и овцы. «Чтобы снизить вероятность аварии, водителей просят соблюдать скоростной режим, быть особенно внимательными ночью и в сумерки, особенно в зоне действия знаков "Дикие животные"»,— рассказал в департаменте информационной политики. В области такие знаки установлены на 1152 участках. В этом сезоне дорожники дополнительно устанавливают еще около 20 знаков ежемесячно на вновь выявленных опасных участках.

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