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По Екатеринбургу проехала колонна военных машин в честь дня рождения Путина

В честь дня рождения президента РФ Владимира Путина по центру Екатеринбурга проехала автоколонна из военных машин. Автопробег стартовал от Площади 1905 года. По данным корреспондента «Ъ-Урал», в составе колонны был БТР, другая техника и легковые автомобили. Участники проехали по центру с флагами.

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Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

После автопробега участников мероприятия пригласили на «полевую кухню». Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год.

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