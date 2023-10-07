По Екатеринбургу проехала колонна военных машин в честь дня рождения Путина
В честь дня рождения президента РФ Владимира Путина по центру Екатеринбурга проехала автоколонна из военных машин. Автопробег стартовал от Площади 1905 года. По данным корреспондента «Ъ-Урал», в составе колонны был БТР, другая техника и легковые автомобили. Участники проехали по центру с флагами.
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После автопробега участников мероприятия пригласили на «полевую кухню». Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год.