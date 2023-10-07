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Следователи проверяют закрытие новых яслей в Рыбинске

СУ СКР по Ярославской области начало проверку информации СМИ о закрытии яслей в Рыбинске, сообщили в ведомстве. О проблеме рассказали активисты Народного фронта. Ясельный корпус в детском саду N 94 был возведен в 2021 году. Стоимость строительства составила более 30 млн руб. Объект находится на гарантии.

Ясли в Рыбинске

Ясли в Рыбинске

Фото: ОНФ

Ясли в Рыбинске

Фото: ОНФ

«В городе Рыбинске детское дошкольное учреждение, построенное в 2021 году, не эксплуатируется с февраля 2022 года в связи с образовавшимися дефектами, которые были допущены при строительстве: протечка кровли по всему периметру здания. Общественники информируют, что подрядчик не исполняет обязательства по контракту»,— сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Как сообщили в ярославском отделении Народного фронта, следы протечек видны в разных частях здания: в спальне, музыкальном зале, пищеблоке, медкабинете, теплоузле. «Кровля будто накапливает воду и может течь даже в жару, когда нет дождей»,— рассказала заведующая детским садом № 94 Елена Цапаева.

Общественники планируют добиться включения подрядчика в реестр недобросовестных. Проверку по данному факту проводит также прокуратура.

Антон Голицын

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