Что пожелали Владимиру Путину в день рождения мэры и главы южных регионов РФ

Сегодня исполняется 71 год президенту России Владимиру Путину. Чиновники разного уровня Кубани, Крыма и Адыгеи поздравили в своих социальных сетях главу государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что под руководством Владимира Путина страна достигла огромных успехов в социально-экономическом развитии, стала независимой. Он пожелал президенту новых побед, здоровья и мира.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал Владимира Путина выдающимся государственным деятелем современности, которого знают и уважают во всем мире. «От всей души желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации намеченных планов», – написал Сергей Аксенов в соцсетях.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев начал поздравления словами: «Сегодня день рождения у главного человека в Севастополе и всей нашей стране». И закончил пожеланием: «Пусть Господь хранит нашего президента многие-многие годы».

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия, успехов. Он отметил, что под руководством Владимира Владимировича Россия проделала большой путь, добилась колоссальных результатов в социальном, экономическом и политическом отношениях, вновь получила статус влиятельной супердержавы.

Глава Сочи Алексей Копайгородский отметил, что олимпийская инициатива Владимира Путина позволила Сочи завоевать статус всесезонного курорта, и пожелал президенту России неиссякаемой жизненной энергии и успешной реализации всех намеченных планов во имя светлого будущего нашей огромной страны.

Глава Краснодара Евгений Наумов поблагодарил главу государства за всестороннюю поддержку и внимание к Краснодару. «Спасибо за мудрость и смелость во время принятия сложных решений важных для нашего будущего. Дай Вам Бог здоровья, сил и терпения», – говорится в поздравлении мэра кубанской столицы.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко написал: «Наш президент вернул России статус Великой державы. Мы благодарны Владимиру Владимировичу и выражаем полную поддержку».

Глава Анапы Василий Швец отметил, что под руководством Владимира Путина наша страна совершила колоссальный скачок вперед. «Для всех нас Владимир Владимирович Путин – самый яркий пример служения людям и полной самоотдачи в работе»,– такими словами завершил поздравление мэр курорта.

Наталья Решетняк

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