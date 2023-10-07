БК «Купол-Родники» из Удмуртии победил в первом матче сезона москвичей

Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» завершил победой первый матч нового сезона. Он проходил в столице Удмуртии. Соперником стали москвичи из МАИ-МБА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба БК «Купол-Родники» Фото: пресс-служба БК «Купол-Родники»

Как сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола, в первом периоде московская команда вела в счете 20:16, но к последнему перерыву была ничья — 53:53. В четвертом периоде МАИ-МБА вновь ушли вперед, за две минуты до конца отстали от хозяев на 6 очков, однако в итоге основное время закончилось со счетом 76:76. В дополнительные 5 минут вперед вырвались «Купол-Родники». Итог матча 90:81 в пользу команды из Ижевска.

«Игра получилась очень нервная, очень напряженная. Спасибо ребятам, что выстояли. Очень сказывается отсутствие двух основных игроков. Сашу Курова и Васю Мартынова мы очень ждем. Но характер команда проявила, в таких играх закаляется коллектив»,— прокомментировал матч главный тренер ижевчан Сергей Чернов в официальном сообществе клуба во «ВКонтакте».

11 октября БК «Купол-Родники» в рамках Кубка России примет дома «Новосибирск».