В Челябинской области оборот розничной торговли вырос на 9,5% в январе-августе

В январе-августе 2023 года оборот розничной торговли в Челябинской области превысил 559 млрд руб. Это на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представлены в докладе Челябинскстата о социально-экономическом положении региона по итогам восьми месяцев этого года.

Оборот пищевых продуктов в январе-августе вырос на 6,6%, до 253,2 млрд руб. В непродовольственной розничной торговле показатель увеличился на 11,7%, до 305,8 млрд руб. По-прежнему в структуре оборота преобладают непродовольственные товары – 54,7% от общего объема. Годом ранее было 54,1%.

Рынок платных услуг в Челябинской области в январе-августе вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего жителям региона было оказано услуг на 166,4 млрд руб. Оборот общественного питания по итогам восьми месяцев увеличился всего на 1,5%, до 32,7 млрд руб.

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