В Екатеринбурге иномарка на скорости влетела в столб, в ДТП погиб водитель

В Екатеринбурге утром 7 октября произошло смертельно ДТП на на перекрестке улиц Титова — 8 Марта и переулка Рижский, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. Как передает Е1 со ссылкой на представителя ГИБДД на месте происшествия, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением, выехал на трамвайные пути и столкнулся с ЛЭП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В аварии пострадал один человек и еще один скончался до приезда машины скорой помощи на месте. По данным издания, автомобиль двигался на большой скорости. Погибшим оказался 29-летний молодой человек, который был за рулем.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к водителям транспортных средств о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, соблюдать скоростной режим, правил проезда перекрестка»,— прокомментировали в ГИБДД, добавив, что сейчас проводится проверка.

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