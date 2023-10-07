«Ижсталь» проиграла в домашнем матче «Барсу» из Казани

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл в домашнем матче «Барсу» из Казани. Как сообщает пресс-служба ижевской команды, гости открыли счет на 10-й минуте, в третьем периоде забили еще один гол. «Сталевары» смогли отыграть одну шайбу через несколько секунд. Матч завершился со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Игра получилась боевой, показан бойцовский клуб. Стараемся играть активно, где-то, может быть, стараемся уходить в откат, чтобы поймать соперника на контратаках. Надо работать над реализацией. Особенно понравился второй период, вторая его часть, когда начали зажимать соперника. Но сделали ошибки в своей зоне, которые привели к такому результату»,— прокомментировал матч главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

На данный момент клуб из Удмуртии занимает предпоследнюю 28-ю строчку в турнирной таблице ВХЛ. Следующие домашние матчи пройдут 14 октября с ХК «Челны» и 16 октября с ХК «Торос».