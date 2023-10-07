В Анапе зацвел солерос

В октябре на Витязевском лимане в Анапе традиционно зацвел солерос, сменив зеленый цвет на багряно-красный. Снимки «марсианских» пейзажей пользователи публикуют в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://vk.com / id385200537 Фото: https://vk.com / id385200537

Солерос – это травянистое растение семейства амарантовых. Суккуленты, произрастают на сильно засоленных почвах на морских побережьях, берегах соленых озер, в балках и оврагах. В России их можно встретить на побережье Балтийского моря, на Дальнем Востоке и т.д. На территории Краснодарского края солеросы произрастают только в Анапе и на Таманском полуострове.

Наталья Решетняк

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