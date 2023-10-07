В Анапе зацвел солерос
В октябре на Витязевском лимане в Анапе традиционно зацвел солерос, сменив зеленый цвет на багряно-красный. Снимки «марсианских» пейзажей пользователи публикуют в соцсетях.
Фото: https://vk.com / id385200537
Солерос – это травянистое растение семейства амарантовых. Суккуленты, произрастают на сильно засоленных почвах на морских побережьях, берегах соленых озер, в балках и оврагах. В России их можно встретить на побережье Балтийского моря, на Дальнем Востоке и т.д. На территории Краснодарского края солеросы произрастают только в Анапе и на Таманском полуострове.
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