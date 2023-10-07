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Работы по сохранению одного из корпусов на Заводе Шпагина оценили в 1 млрд рублей

Региональные власти оценили работы по сохранению объекта культурного наследия «Корпус производственных железнодорожных мастерских», расположенного на территории бывшего завода им. Шпагина, в 1 млрд руб. Как указано в пояснительной записке к проекту бюджета Пермского края на 2024-2026 года, на ремонтные работы в следующем году запланировано 195 млн руб., в 2025 — 105 млн руб. и 759,5 млн руб. - в 2026 году.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Завод им. Шпагина приобрели в региональную собственность в 2017 году за 444,5 млн руб. по инициативе Максима Решетникова, на тот момент возглавлявшего Пермский край. Здесь планируется создать социокультурное пространство. Сейчас на территории бывшего завода проводятся фестивали, выставки, форумы и концерты, действует лекторий «Точка кипения», а также строится новое здание для Пермской художественной галереи.

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