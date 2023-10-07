На трассе в Кореновском районе Кубани произошло сразу два ДТП с грузовиками

Утром 7 октября на трассе М-4 «Дон» в Кореновском районе Краснодарского края произошло сразу два крупных ДТП участием большегузов. Всего в авариях пострадали шесть грузовых и легковых машин. Предварительно известно, что в обоих случаях причиной аварии стало несоблюдение водителями безопасной дистанции.

«В результате ДТП госпитализирован водитель фуры»,– уточняют в пресс-службе краевого МВД.

В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ДПС. Движение на данном участке трассы в сторону Краснодара затруднено, проезд автотранспорта осуществляется по одной полосе.

Наталья Решетняк

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