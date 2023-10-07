В Кургане сотрудники МЧС спасли пять человек во время пожара в больнице

В Кургане сотрудники МЧС спасли пятерых человек во время пожара в больнице скорой помощи. Всего было эвакуировано 25 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по курганской области.

Сообщение о возгорании в больнице скорой медицинской помощи поступило ночью 7 октября, в 2:05. Прибывшие пожарные обнаружили, что в подсобном помещении столовой на втором этаже загорелись постельные принадлежности. С помощью масок спасаемого из помещения вывели пять человек. Всего из больницы эвакуировались 25 пациентов и сотрудников.

В 2:30 пожар по повышенному рангу был локализован на площади 25 кв. м., 2:35 – ликвидировано открытое горение. Всего в тушении пожара были задействованы 66 человек и 19 единиц техники.

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