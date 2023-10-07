Семья из пяти человек погибла на пожаре в Нижегородской области

Пять человек, включая троих детей, погибли во время пожара в частном доме в деревне Слизнево Арзамасского района, сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, пожар произошел ранним утром 7 октября. Огонь заметили соседи и вызвали спасателей. Погибшие — 30-летняя женщина, 46-летний мужчина и трое маленьких детей, младшему из которых было полтора года.

Предварительной причиной пожара следствие считает неисправность электропроводки в доме. Следов криминального характера на телах погибших нет. На месте происшествия работают следователи.

Владимир Зубарев