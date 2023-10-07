Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салавата Юлаева» со счетом 6:3

«Металлург» победила в уфимскую команду «Салавата Юлаева» в домашнем матче в Магнитогорске. Игра закончилась со счетом 6:3, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Первую шайбу забросил Никита Гребенкин с подачи Михаила Грасса. В середине второго периода «Магнитка» увеличила свое преимущество до двух шайб. Очко команде заработал Никита Михайлис. Второй период завершился шайбой Александра Петунина. В начале третьего периода нападающий команды гостей Егор Сучков забил первую шайбу. Далее уфимцы сократили разрыв до минимума, причем сделали это в меньшинстве. Тренерский штаб «Металлурга» взял тайм-аут – успокоил команду. В результате большинством удалось забросить четвертую шайбу, а следом и пятую. За пять минут до конца матча Данил Алалыкин из «Салавата Юлаева» забил третью шайбу. За 26 секунд до конца матча шайбу в пустые ворота противника бросил Никита Гребенкин, оформив таким образом хет-трик.

ХК «Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда получила 25 очков после 16 игр.

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