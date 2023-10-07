Кондратьев от лица жителей Кубани поздравил Путина с 71-летием

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев от себя лично и от жителей региона поздравил президента России Владимира Путина с 71-летием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Под его руководством наша страна достигла огромных успехов в социально-экономическом развитии, стала независимой и самодостаточной державой», – говорится в поздравлении господина Кондратьева.

Глава региона также отметил, что в России реализуются значимые нацпроекты, получили новый импульс наука, развиваются технологии и пр.

Вениамин Кондратьев пожелал Владимиру Путину новых свершений и побед, мира и благополучия, а также крепкого здоровья.

Наталья Решетняк

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