Министр обороны сообщил о скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на красноярском ОПК АО «Красмаш», где идет работа по созданию серийного производства стратегического ракетного комплекса пятого поколения «Сармат». Сейчас на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Переоснащение ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом «Сармат»», – сказал министр.

«Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР. Дальность полета — 16 тыс. км, полезная нагрузка — 5 тонн. В апреле 2022 года сообщалось о первом пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Она успешно поразила объекты на полигоне Кура на Камчатке.

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Анна Егорова