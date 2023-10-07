«Люди правильно делают, что не дают пароли, так как имеет место злоупотребление правом»

Верховный суд РФ при пересмотре дела приговоренного к десяти годам колонии по «наркотической» статье жителя Волгограда указал на недопустимость расценивать отказ предоставить полицейским пароль от телефона как признание вины. Суд подчеркнул, что это противоречит Конституции. О рисках, связанных с предоставлением правоохранителям паролей от гаджетов, рассказал краснодарский адвокат Алексей Аванесян.



Алексей Аванесян

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«Сейчас у правоохранителей нет технических возможностей вскрывать запароленные смартфоны. Поэтому при задержании первым делом разными способами они добиваются у граждан доступа к гаджетам. Но нужно понимать, что у нас пока доступ к переписке, к телефонным соединениям возможен только на основании решения суда. То, что Верховный суд запретил расценивать отказ от предоставления пароля как признание вины, это вполне логично и здраво.

Современный смартфон — это не совсем телефон. И я считаю, что закон в полной мере не отражает, что такое смартфон. По сути это цифровой накопитель, где может находиться и медицинская тайна, и коммерческая, и банковская, и данные о личной жизни человека (переписка, фотографии, видео). Все это охраняется законом. Предложение полицейского или следователя “покажи мне свой телефон” следует понимать как “дай мне без санкции суда доступ к охраняемой законом тайне”. Это делается, чтобы не доказывать прокурору и суду необходимость получения доступа к ней. И, конечно, когда человек отказывается, у них реакция негативная.

Зачастую мои клиенты и не против того, чтобы показать переписку по конкретному вопросу, чтобы снять с себя подозрения, но репутация у сотрудников наших правоохранительных органов такова, что нельзя быть уверенным в том, что со смартфона не будет скачано все. Очень часто поводом для осмотра смартфона является одно, а потом они выискивают там какие-нибудь ссылки или материалы интимного характера и привлекают уже за них.

Был случай, когда один из клиентов, заподозрив провокацию, снял момент вступления в близость с девушкой. И действительно, впоследствии та написала заявление об изнасиловании. Чтобы опровергнуть ложный донос, мужчина добровольно предоставил следователю возможность ознакомиться с оправдывающим его видео, тот же, получив доступ к записи, поставил вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела уже по статье о распространении порнографии.

Поэтому люди правильно делают, что не дают пароли, так как имеет место злоупотребление правом. И механизм не отработан, каким образом правоохранитель, даже получив доступ к смартфону по решению суда, изучит только то, что относится к предмету расследования, и не будет копаться во всем остальном.

Первая мера безопасности — не заходить в отделение полиции или Следственного комитета с телефоном, чтобы его по тому или иному основанию не изъяли.

Вторая — ставить цифровой пароль. Разблокировка через отпечаток пальца или лицо легко обходится, если человек закован в наручники. Еще пароль можно “забыть”.

И третье — на моделях некоторых производителей есть возможность дистанционного удаления данных. Этим тоже можно защитить себя, если сталкиваешься со злоупотреблениями.

Единственное, от чего нельзя застраховаться, это от пыток, в результате которых телефон может быть распаролен».

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