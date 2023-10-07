Курс доллара. Прогноз на 9–13 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
На минувшей неделе доллар добился того, чего не удавалось осуществить более полутора лет: закрепиться выше уровня 100 руб./$. По итогам пятничных торгов биржевой курс доллара закрылся на отметке 100,41 руб./$ — максимальное значение на закрытии торгов с 22 марта 2022 года. Высокий спрос на валюту на фоне завершения налогового периода связан с оттоком капитала и активной игрой спекулянтов. Активность последних выросла в отсутствие реакции со стороны властей на достижение психологически важного уровня.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|99.00-101.00
|ПСБ
|100.00-106.00
|«БКС Мир инвестиций»
|97.00-102.00
|Экспобанк
|98.50-101.00
|Банк Зенит
|100.00
|Консенсус-прогноз *
|100.45
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Реакция чиновников на ослабление рубля последует
Достижение курсом доллара отметки в 100 руб. не вызвало какой-либо реакции со стороны властей. Это является важным сигналом для спекулянтов, которые могут более уверенно строить стратегии, нацеленные на девальвацию нацвалюты. Резкое падение нефтяных цен и рост процентных ставок в мире также влияют на настроения вокруг рубля. Очевидно, что реакция чиновников на ослабление рубля последует, но вопрос состоит в том, до какой отметки далее должен вырасти курс доллара, чтобы ускорить выработку стабилизирующих мер.
Превышение оттока валюты над ее притоком пока сохраняются
До конца следующей недели мы ожидаем торги по паре USD/RUB в диапазоне 98,5−101 руб./$. На прошлой неделе на фоне праздников в КНР предложение валюты было невысоким, поэтому курс превысил отметку в 100 руб./$. Есть вероятность, что в понедельник после открытия китайских бирж предложение валюты увеличится и этот фактор окажет поддержку рублю. Тем не менее фундаментальные причины в виде превышения оттока валюты над ее притоком пока сохраняются, что продолжает оказывать давление на рубль. Из важных событий до конца недели выделяем Конференцию МВФ и Всемирного банка, которая будет проходить в течение всей недели. Вероятно, будут появляться комментарии относительно процентных ставок по всему миру и их влияния на экономическое развитие. Если комментарии будут в пользу необходимости дальнейшего повышения ставок с целью снижения темпов инфляции, то это усилит спрос на доллар. Под давлением окажутся все локальные валюты, в том числе и рубль.
Дисбаланс между спросом на инвалюту и ее предложением мог усилиться
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 97−102 руб./$. Краткосрочно сохраняются риски тестирования верхней границы диапазона. В случае ее прокола есть риск движения к 105−106 руб./$. Дисбаланс между спросом на инвалюту и ее предложением мог усилиться из-за введенного ранее временного запрета на экспорт топлива из РФ. Отток капитала и пользующиеся конъюнктурой спекулятивные силы добавляют рублю слабости. Между тем власти вряд ли будут долго наблюдать за просадкой рубля, и вскоре мы можем услышать о новых мерах по стабилизации курса, которые могут касаться валютного контроля капитала и нормативов продажи валютной выручки для экспортеров. Также на рынках продолжат следить за ценами на нефть и индексом доллара DXY. Дорогой доллар давит и на котировки сырья, и на валюты развивающихся стран.
Ориентир на начало недели — 100−106 руб./$
Рубль отступил практически к минимумам марта прошлого года. Этому способствовал откат нефтяных котировок. Выход доллара на трехзначные уровни в сочетании с завершением длинных недельных праздников в КНР, вероятно, способен усилить спрос со стороны импортеров, что приведет к повышению волатильности на валютном рынке в начале следующей недели. Мы ожидаем постепенного увеличения предложения валюты на фоне уплаты бизнесом разового налога на сверхдоходы и комфортных цен на нефть. Ориентир на начало недели — 100−106 руб./$.
Высокие цены на нефть все же должны оказать положительное влияние на курс национальной валюты
Завершение налогового периода оказало значительное давление на курс национальной валюты, которая за неимением поддержки ослабла, пробив уровень 100 руб./$. Негативно влияет и рост импорта, который продолжает набирать обороты. В качестве краткосрочного фактора, который привел к ослаблению рубля, можно выделить и закрытие коротких позиций спекулянтов, которые делали ставки на усиление позиций рубля на фоне высоких цен на энергоносители. Рост объема покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила по сравнению с предыдущим периодом тоже не в пользу национальной валюты. Тем не менее отметим тот факт, что высокие цены на нефть, пусть и скорректировавшиеся в последнее время, все же должны оказать положительное влияние на курс национальной валюты, и есть вероятность, что довольно скоро мы увидим укрепление рубля до уровней ниже 100 руб./$ с постепенным выходом на уровни 90+ руб./$.