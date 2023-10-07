Курс доллара. Прогноз на 9–13 октября

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Реакция чиновников на ослабление рубля последует Достижение курсом доллара отметки в 100 руб. не вызвало какой-либо реакции со стороны властей. Это является важным сигналом для спекулянтов, которые могут более уверенно строить стратегии, нацеленные на девальвацию нацвалюты. Резкое падение нефтяных цен и рост процентных ставок в мире также влияют на настроения вокруг рубля. Очевидно, что реакция чиновников на ослабление рубля последует, но вопрос состоит в том, до какой отметки далее должен вырасти курс доллара, чтобы ускорить выработку стабилизирующих мер.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Превышение оттока валюты над ее притоком пока сохраняются До конца следующей недели мы ожидаем торги по паре USD/RUB в диапазоне 98,5−101 руб./$. На прошлой неделе на фоне праздников в КНР предложение валюты было невысоким, поэтому курс превысил отметку в 100 руб./$. Есть вероятность, что в понедельник после открытия китайских бирж предложение валюты увеличится и этот фактор окажет поддержку рублю. Тем не менее фундаментальные причины в виде превышения оттока валюты над ее притоком пока сохраняются, что продолжает оказывать давление на рубль. Из важных событий до конца недели выделяем Конференцию МВФ и Всемирного банка, которая будет проходить в течение всей недели. Вероятно, будут появляться комментарии относительно процентных ставок по всему миру и их влияния на экономическое развитие. Если комментарии будут в пользу необходимости дальнейшего повышения ставок с целью снижения темпов инфляции, то это усилит спрос на доллар. Под давлением окажутся все локальные валюты, в том числе и рубль.

Денис Буйволов,

аналитик Дисбаланс между спросом на инвалюту и ее предложением мог усилиться Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 97−102 руб./$. Краткосрочно сохраняются риски тестирования верхней границы диапазона. В случае ее прокола есть риск движения к 105−106 руб./$. Дисбаланс между спросом на инвалюту и ее предложением мог усилиться из-за введенного ранее временного запрета на экспорт топлива из РФ. Отток капитала и пользующиеся конъюнктурой спекулятивные силы добавляют рублю слабости. Между тем власти вряд ли будут долго наблюдать за просадкой рубля, и вскоре мы можем услышать о новых мерах по стабилизации курса, которые могут касаться валютного контроля капитала и нормативов продажи валютной выручки для экспортеров. Также на рынках продолжат следить за ценами на нефть и индексом доллара DXY. Дорогой доллар давит и на котировки сырья, и на валюты развивающихся стран.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Ориентир на начало недели — 100−106 руб./$ Рубль отступил практически к минимумам марта прошлого года. Этому способствовал откат нефтяных котировок. Выход доллара на трехзначные уровни в сочетании с завершением длинных недельных праздников в КНР, вероятно, способен усилить спрос со стороны импортеров, что приведет к повышению волатильности на валютном рынке в начале следующей недели. Мы ожидаем постепенного увеличения предложения валюты на фоне уплаты бизнесом разового налога на сверхдоходы и комфортных цен на нефть. Ориентир на начало недели — 100−106 руб./$.