В Татарстане открыли 22 кабинета психологов для семей участников СВО

В Татарстане на базе районных больниц открыли 22 кабинета психологической помощи для семей участников специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщил оперштаб республики по итогам заседания региональной комиссии по вопросам поддержки участников спецоперации, которое провела вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

В сообщении отмечается, что в Татарстане «военнослужащим помогают с социальной адаптацией и реабилитацией», помогают обучить и трудоустроить ветеранов СВО и членов их семей. При этом «нередко людям требуется психологическая поддержка и медпомощь», сказано в сообщении оперштаба.

Медицинская помощь ветеранам СВО оказывается в Татарстане на базе Республиканской клинической больницы (РКБ) и в госпиталях для ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах, добавили в оперативном штабе.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"