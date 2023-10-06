В Туапсинском районе открыли мемориальную доску в честь троих погибших в СВО

В селе Георгиевском Туапсинского района открыли мемориальную доску троим выпускникам школы №12, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщил экс-мэр Туапсе Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Мемориальная доска посвящена 30-летнему Денису Даньшину, 42-летнему Игорю Хахулину и 29-летнему Руслану Яквашеву. О гибели последнего раньше не сообщали.

Денис Даньшин отправился в зону СВО добровольцем после начала мобилизации. Руслан Яквашев участвовал в спецоперации с октября 2022 года в качестве добровольца, известно, что он погиб в феврале 2023 года. Его наградили двумя медалями «За отвагу»: одной при жизни, второй — посмертно. Родственникам Игоря Хахулина в июле 2023 года передали орден Мужества, полученный посмертно.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram