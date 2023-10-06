Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после травмы инспектора по охране памятника природы в ХМАО

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента с государственным инспектором по охране памятника природы, который получил сотрясение мозга в драке между мигрантами и жителями поселка Тундрино (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Поручение о возбуждение дела и докладе о ходе его расследования дано и.о. руководителя регионального управления СКР Алексею Мязину.

Ранее «Вестник Сургутского района» сообщал, что инцидент произошел в сентябре на берегу озера Тундринская Курья. По данным издания, конфликт начался с замечания госинспектора по охране памятника природы Николая Маги шести приезжим из Сургута и Нефтеюганска, которые развели костер в неположенном месте.

«По приезде я увидел, что люди были нетрезвые. Они начали агрессивно себя вести. Подошли местные. Слово за слово, и между ними завязалась драка. Мне тоже досталось, я попал в больницу с сотрясением мозга. Обе стороны написали друг на друга заявления в полицию, я обращаться к правоохранителям не стал», — рассказал изданию Николай Мага.

Василий Алексеев

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