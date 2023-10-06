ЕСПЧ присудил воронежскому активисту 6 тысяч евро за задержания на мероприятиях

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что в отношении воронежского активиста Александра Болдырева российские власти нарушили 11 статью «право на свободу собраний» Европейской конвенции по правам человека и еще пять положений документа. Согласно опубликованному 5 октября постановлению, мужчине присуждено € 6 тыс.

Господин Болдырев был задержан на нескольких публичных мероприятиях. В частности, его задерживали 7 октября 2017 года за пикетирование в память убитой журналистки Анны Политковской, 1 августа 2020 года за сбор подписей против признания законными поправок в Конституцию и 24 октября 2020 года за собрание против репрессий в Белоруссии. Мужчину трижды привлекали к административным штрафам, их общая сумма составила 50 тыс. руб. 28 января 2020 года Александра Болдырева задержали за призыв в Telegram к участию в несогласованном с властями публичном мероприятии против коррупции и назначили семь суток административного ареста.

Постановление ЕСПЧ вступило в силу, но летом прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о том, российские власти не будут исполнять постановления, вступившие в силу после 15 марта 2022 года. Поэтому до сих пор не исполнено еще одно постановление ЕСПЧ, присудившее € 10 тыс. господину Болдыреву как руководителю общественной организации «Демократический центр», которая была вынуждена ликвидироваться после принятия закона об иностранных агентах.

Владимир Зоркий