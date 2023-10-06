В Северском районе водителей грузовиков госпитализировали с переломами после ДТП

В Северском районе водителей двух большегрузов госпитализировали после столкновения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло 6 октября на автодороге «Краснодар-Верхнебаканский». 46-летний водитель грузовика Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с большегрузом Scania под управлением 66-летнего водителя.

«Оба водителя живы, но с переломами госпитализированы в Северскую ЦРБ. Проводится проверка. В настоящее время движение на данном участке трассы полностью восстановлено»,— отметили в ведомстве.

Татьяна Ручкина

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