Doucal`s представила совместную коллекцию с Neil Barrett

Обувная марка Doucal`s в этом году отмечает свое 50-летие. В честь этого события бренд представил капсульную линейку совместно с дизайнером Нилом Барреттом. В коллекцию Doucal`s x Neil Barrett вошли четыре обувные модели: челси, дерби, хайкеры и мокасины на шнуровке. Вся обувь выполнена из натуральных материалов (замши, кожи и оленьей шкуры) и представлена в трех оттенках: черном, сером и коричневом. Каждая модель дополнена плотной резиновой подошвой для осенне-зимнего сезона. Капсульная коллекция получила название «Бульдог» и поступила в продажу осенью 2023 года.