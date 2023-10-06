Роспотребнадзор обнаружил гаффскую болезнь в четырех озерах Тюменской области

Роспотребнадзор выявил положительные пробы на гаффскую болезнь в озерах Андреевское, Ишменевское, Иземетское и Эйхлыкуль Тюменской области. Об это рассказала заместитель руководителя управления службы в регионе Юлия Распопова.

«В связи с положительными пробами принято решение продлить запрет на вылов водных биоресурсов из озер Андреевское и Ишменевское, ввести запрет на добычу водных биоресурсов в озерах Иземетское и Эйхлыкуль Тобольского района до снятия ограничительных мер»,— отметила госпожа Распопова.

По словам Юлии Распоповой, первая вспышка гаффской болезни в регионе была зарегистрирована в 2000-ом году, а вторая — в 2019-ом году в Тобольском районе (озера Ишменевское и Андреевское) после употребления в пищу карасей, которые были основным источником питания местного населения. При проведении расследования вспышки болезни Роспотребнадзор отметил, что заболеванию людей предшествовала массовая гибель домашних животных — собак, кошек и водоплавающей птицы.

Василий Алексеев

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