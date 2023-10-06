Завершилась третья Международная олимпиада по финансовой безопасности. В этом году она собрала более 500 участников из 19 стран, а также порядка 300 приглашенных экспертов. За годы проведения мероприятия число стран-участниц выросло втрое. С участниками финального этапа соревнований пообщался президент Владимир Путин, который подчеркнул важность проведения Олимпиады. Конференции, панельные дискуссии и встречи проводили эксперты в области финансовой безопасности из крупных российских компаний, а также потенциальные работодатели олимпийцев. Впервые была представлена интернет-платформа «Содружество», на которой вскоре появится своя социальная сеть и возможности для проведения вебинаров.

Польская «дочка» компании НОВАТЭК продана ее сотрудникам. Осенью 2022 года Польша ввела принудительное управление в компании, включенной в национальный санкционный список. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон назвал эти действия грабежом и бандитизмом.

В Узбекистане сервису такси Yandex Go пригрозили блокировкой, если компания не станет налоговым резидентом республики. Об этом сообщил налоговый комитет страны. Сейчас Yandex Go на этом рынке представляет зарегистрированная в Нидерландах компания. Налоговая служба отметила, что еще в сентябре 2023-го компании были выдвинуты требования по организации своей деятельности в стране в соответствии с законом.