«Яндекс Погода»: 7 октября в Черноземье будет дождливо, до +13°

В субботу на всей территории Черноземья будет дождливо, а среднесуточная температура составит от +9° до +13°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгороде, где ожидаются ливни и температура воздуха +13°. Наиболее прохладная погода ждет жителей Тамбова, где пройдет небольшой дождь, а отметка термометра достигнет лишь +9°.

В остальных регионах Черноземья 7 октября также ожидаются осадки: в Липецкой области температура составит +10°, в Воронежской будет всего на градус теплее и небольшой дождь, а в Орловской и Курской областях прогнозируются ливни и +12°.

Владимир Зоркий