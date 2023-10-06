Управление автомобильных дорог Тюменской области подало в суд на перевозчиков

В арбитражный суд Тюменской области поступили заявления от управления автомобильных дорог региона о взыскании штрафов по государственным контрактам с перевозчиков «Авто-700», «РеТИз» и «Сибавтотранс». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Согласно заявлениям, учреждение заключило с перевозчиками контракты на регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, однако компании срывали рейсы, нарушали пути следования и перевозили пассажиров в отсутствии действующей карты маршрута. Перевозчики отказались платить штрафы за нарушение условий контрактов, и управление автомобильных дорог обратилось в суд с требованием взыскать неустойку.

Арбитражный суд региона принял к рассмотрению в порядке упрощенного производства одно заявление от учреждения. Решение по остальным заявлениям суд примет в течение пяти рабочих дней.

Василий Алексеев

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