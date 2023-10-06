Международные резервы РФ в сентябре снизились на 2,2%

Объем международных резервов России в сентябре 2023 года уменьшился на 2,2% (на $12,638 млрд), до $569,021 млрд, говорится в обновленном отчете Центробанка. Стоимость монетарного золота в резервах в сентябре снизилась на 2,9% (на $4,239 млрд), до $140,499 млрд, а доля золота — на 0,2%.

С 2022 года ЦБ не может управлять частью золотовалютных резервов России из-за введенных в отношении него санкций. Вне действий санкций находятся резервы золота и активов в китайских юанях. В рамках санкций было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов России. За 2022 год международные резервы сократились на 8,4%.