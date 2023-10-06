В Севастополе приняли дизайн-код города

Члены Архитектурно-художественного совета Севастополя единогласно приняли дизайн-код города. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожев в своем Telegram-канале, в ближайшее время правительство города издаст постановление об утверждении документа, и его станут использовать при строительстве новых зданий и при реконструкции действующих.

Дизайн-код определяет визуальные решения для информационных конструкций, элементов фасадов и городской навигации. Разработчики документа из компании «Атлас» неоднократно приезжали в Севастополь для изучения местности и исследования исторических документов.

Михаил Развожаев подчеркнул, что при разработке единой стилистики за основу взяли исторический архитектурный концепт Севастополя как белокаменного города. Для вывесок, аншлагов и других элементов навигации разработали аутентичный шрифт, содержащий вариативные рисунки символов, реконструированных с исторических образцов.

«Подобные проекты часто порождают слухи, якобы мы сейчас всех заставим снять кондиционеры, вывески, и т.д. Хочу успокоить жителей Севастополя и представителей бизнеса: внедрение дизайн-кода будет максимально бережным»,— отметил господин Развожаев.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram