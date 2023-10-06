В Ульяновске возбуждено уголовное дело за неочищенную вентиляцию МКД

По материалам проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ, до двух лет лишения свободы), сообщила прокуратура Ульяновской области

Как отмечается в сообщении, проверка показала, что ООО «СК «Альпы» ненадлежащим образом выполнило в рамках муниципального контракта капитальный ремонт системы вентиляции — дымовентиляционных каналов многоквартирного дома (МКД) № 151 по улице Радищева в Ульяновске, что при наличии газового оборудования повлекло угрозу жизни и здоровью граждан. В прокуратуре Ленинского района пояснили «Ъ», что еще в 2010 году решением суда на мэрию была возложена обязанность по проведению капремонта системы вентиляции этого дома, которая не обеспечивала требуемые параметра вентиляции при использовании газового оборудования, которым был оборудован МКД. Лишь спустя более 10 лет мэрия определила подрядную организацию «СК «Альпы», которая произвела капремонт вентиляции, завершенный в июле прошлого года. Но после ремонта стали поступать жалобы от жителей МКД «о засоренном воздухе или отсутствии тяги», после чего экспертной организацией было установлено, что подрядная организация отклонилась от требований проектной документации, а в самих вентканалах был обнаружен строительный мусор. «Прочистка вентканалов либо не выполнялась при капремонте вовсе, либо выполнялась с нарушением требований», отмечают в прокуратуре. В целях обеспечения безопасности жильцов этот дом был полностью с 16 марта 2023 года отключен от газоснабжения. Затем, после очистки ряда вентканалов и неоднократных обследований, большинство квартир было подключено к газоснабжению, но девять квартир остаются отключенными до сих пор.

В прокуратуре обращают внимание, что в такой ситуации отсутствие вентиляции, или ее ненормативные уровень могут нанести серьезный вред здоровью жильцов МКД, а в некоторых ситуациях даже к летальному исходу.

Андрей Васильев, Ульяновск