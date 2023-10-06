Переименование Ростова поддержали 60% жителей города

За переименование Ростова в Ростов Великий выступили 13,8 тыс. жителей города, что составляет 58% от населения. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что официально город называется «Ростов», на протяжении сентября общественное движение «За Ростов Великий!» собирало подписи за его переименование в «Ростов Великий». В связи с этим ЦУР провел анонимный опрос жителей региона, спросив, как официально называется город. По итогам опроса, 2 тыс. человек считали, что Ростов называется Ростовом Великим.

Общественное движение тоже закончило сбор подписей, в котором приняли участие 13,9 тыс. человек. «Первого октября закончен сбор голосов по вопросу переименования Ростова в Ростов Великий, подведены его итоги. Всего собрано 13922 подписи жителей города, это 58% от общего числа горожан в возрасте от 14 лет. Из них 13854 человека выразили поддержку смене названия, 68 человек не согласны с инициативой. Благодарю всех, кто нашел время и принял участие в опросе. Особые слова признательности адресую ростовским общественникам, которые провели эту большую работу»,—отметил Михаил Евраев.

Губернатор отметил, что опрос граждан по закону было проводить необязательно, но изучение их мнения поставило точку в дискуссии о необходимости переименования Ростова. В правительстве области сообщили, что переименование поддержала и герой Советского Союза, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

«Подавляющее большинство опрошенных высказались за смену названия. Это значит, что люди видят позитивные перемены, верят в величие родного города»,— подчеркнул губернатор.

Ранее по распоряжению главы региона был сформирован комитет, который сейчас работает над сбором документов. Документы передадут в ярославскую облудму, она разработает законопроект и передаст его в Госдуму России. Если она примет закон, после утверждения Советом федерации он направится на подпись к президенту.

Алла Чижова