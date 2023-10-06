ХК «Автомобилист» разгромил «Сибирь» в Новосибирске

Хоккейный клуб «Автомобилист» (4 место) выиграл соседа по турнирной таблице «Сибирь» (5 место) из Новосибирска в 15 туре Восточной конференции КХЛ со счетом 0:4 (0:1; 0:1; 0:2). Матч прошел в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

В первом периоде ХК «Сибирь» совершила несколько опасных бросков и чаще атаковала, чем команда из Екатеринбурга. «Автомобилист» заработал единственное удаление в первой части игры (штраф за подножку получил Брукс Мэйсек). Но в быстрой контратаке с третьего броска в матче ХК «Автомобилист» забил гол (на третьей минуте отличился Олег Ли). За первый период вратарь гостей Владимир Галкин отразил десять бросков, голкипер оппонента Антон Красоткин отбил 5 из 6.

Второй период начался с давления хозяев, на что «Автомобилист» ответил заброшенной шайбой рикошетом от защитника соперника на семнадцатой минуте (забил первый гол в сезоне Максим Осипов). Вскоре игрок «Сибири» Тимур Ахияров вышел один в ноль с вратарем гостей, но не смог отличиться. Остальной тайм «Сибирь» была активнее (13 бросков) и даже заработала большинство 5 на 4, но не отыграла ни одну из шайб.

В третьем периоде все началось с удаления автора первого гола «Автомобилиста» за помеху сопернику. За шесть минут до конца третью шайбу оформили гости (отличился Брукс Мэйсек). Через минуту «Автомобилист» забил четвертый гол (забросил Василий Филяев).

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 8 октября в Нижнекамске против «Нефтехимика».

Александр Стародумов

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