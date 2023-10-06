Шпион на все руки

Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима гражданина Украины, шпионившего, по утверждению обвинения, за российскими военными в зоне специальной военной операции. По данным следствия, мужчина был агентом Службы безопасности Украины (СБУ) и передавал секретные сведения украинским спецслужбам и военным, которые благодаря им наносили удары по позициям войск РФ. Отметим, что ранее в СМИ он был представлен заместителем начальника одного из центров информационно психологических операций Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергея Цыгипа

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости Сергея Цыгипа

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Как сообщили «Ъ» в Верховном суде Крыма, данное уголовное дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку его материалы имеют сведения, составляющие гостайну.

По данным источников «Ъ», гражданина Украины Сергея Цыгипу, ранее называвшего себя гражданским журналистом, задержали в марте прошлого года в Каховке. Спустя некоторое время мужчину отправили в СИЗО Симферополя.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что украинец являлся агентом СБУ и передавал украинским спецслужбам и военным сведения о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений российской армии в зоне СВО и применяемых ими видах военной техники и вооружений.

«Данная информация предназначалась для использования ВСУ при корректировке артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позиции ВС РФ»,— уточнили в ЦОС ФСБ.

Отметим, в апреле 2022 года телеканал «Россия 24» показал фрагменты двухчасовой беседы правоохранителей с Сергеем Цыгипой. Тогда его представили зрителям экс-заместителем начальника по политической части 72-го Центра информационно психологических операций Украины.

Мужчина заявил на камеру, что подобных центров на Украине было как минимум четыре: в Броварах, Львове, Житомире и Одессе. Он также отметил, что их работу курировало Министерство обороны Украины, однако финансировались они странами НАТО.

Кроме того, обвиняемый Цыгипа рассказал, что расстрел людей в Буче и удары ракетой «Точка У» по массовому скоплению гражданских в Донецке и Краматорске были провокациями, подготовленными подразделениями информационно-психологических операций ССО Украины. Украинские правозащитники, в свою очередь, неоднократно заявляли, комментируя дело Сергея Цыгипы, что он оговорил себя, находясь под давлением силовиков.

Помимо этого Цыгипа заявил, что он сдался самостоятельно.

В итоге Верховный суд Крыма признал его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ) и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Александр Дремлюгин, Симферополь