Правительство области направит 220 млн рублей на ремонт дороги Рыбинск – Тутаев

В Ярославской области отремонтируют более 20 километров дороги Рыбинск – Тутаев по левому берегу Волги, на это из областного бюджета выделят 220 млн руб. Поправки в бюджет региона, предложенные губернатором Михаилом Евраевым, сегодня поддержали депутаты Ярославской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Благодаря дополнительным средствам приведем в порядок еще 23 километра дороги, которая востребована жителями региона и ведет в центр спорта и отдыха "Демино". Это спорткомплекс, который ежегодно принимает тысячи спортсменов. Здесь проходят крупнейшие российские и международные соревнования. Приложим все усилия, чтобы так продолжалось и дальше. Кроме того, у нас большие планы по развитию туризма, в том числе по увеличению турпотока в Рыбинск и левобережный Тутаев, поэтому обновление трассы на этом участке является одним из важных элементов создания инфраструктуры гостеприимства»,— отметил Михаил Евраев.

Правительство области планирует восстановить верхние изношенные слои покрытия, укрепить обочины и нанести разметку. Летом дорожники под контролем министерства дорожного хозяйства региона привели в порядок 3,4 километра дороги Рыбинск — Тутаев по левому берегу на участке от Мартюнино до Шашкова.

Антон Голицын