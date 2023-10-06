На Ставрополье погрузка на железной дороге выросла на 10%

С января по сентябрь текущего года на железной дороге в Ставропольском крае было погружено 4,7 млн т товаров и продуктов, что на 9,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Отмечается, что за девять месяцев 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года погрузка комбикормов увеличилась в 2 раза (34,4 тыс. т), погрузка зерна выросла на 45,9% (1,9 млн т), а продовольственных товаров – на 23% (до 70,1 тыс. т).

В то же время погрузка минеральных удобрений снизилась на 5,8% (1,6 млн т), строительных грузов – на 4,4% (13,6 тыс. т), нефти и нефтепродуктов – на 2,1% (642,6 тыс. т).

Анастасия Назарова