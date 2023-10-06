Эксперты в области патентной аналитики и технологического скаутинга встретились на бизнес-завтраке «Кубит Практик», организованном при содействии ИД «Коммерсантъ» 21 сентября. Участники рассказали об инструментах, которые способствуют успешному развитию компаний и формированию технологического суверенитета, обменялись опытом в области скаутинга технологий и рассказали о нюансах его применения в определенных сферах. А также затронули тему необходимости эффективного партнерства производственных, консалтинговых и научных компаний.

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Тема бизнес-завтрака была сформулирована как «Стратегия импортозамещения и кооперация 2023. Технологический скаутинг: стратегический ресурс для лидеров рынка». После перестройки рынка и ухода большой части иностранных игроков российский бизнес стал искать технологии и решения путем реинжиниринга, в том числе начиная заниматься разработкой продукта с нуля. По подсчетам экспертов, такая стратегия подразумевает вывод продукта через семь лет и более. Но есть инструменты, помогающие сократить временные издержки, а также предусмотреть юридические и патентные риски. Компания «Кубит Практик» в течение 25 лет занимается консалтингом в данной сфере и, по словам директора фирмы Андрея Александрова, за последнее время приросла новыми компетенциями и инструментами, учитывая курс экономики страны на импортозамещение.

«Наша компания опирается на три основных столпа. Первое — это надежное научно-методическое обеспечение консалтинговых решений. Мы взаимодействуем с ведущими научно-исследовательскими институтами, лабораториями, обладающими знаниями, опытом, ресурсами для разработки новых решений и технологий. Сотрудничество может принимать форму совместных исследовательских проектов, соглашений о передаче технологий или даже создания самих исследований и разработок. Имея такую научную базу, предприятия могут использовать пул интеллектуального капитала и стимулировать инновации в разных отраслях. Например, в качестве подрядчиков в разных проектах привлекать ведущих экспертов из разных регионов страны. Данное сотрудничество взаимовыгодно для всех сторон, потому что ученый-исследователь получает возможность применения своих разработок в бизнес-проектах, а консалтинг выступает в качестве интегратора, иногда даже переводчика потребности бизнеса. Это способствует преодолению разрывов, которые действительно существуют между научными инновациями и их практической реализацией»,— рассказывает господин Александров. По его словам, одним из таких надежных партнеров для компании стал Центр трансфера технологий Университета ИТМО.

Второе направление работы компании «Кубит Практик» — подготовка квалифицированных специалистов, способных решать нестандартные задачи и обеспечивать высокое качество интеллектуальных продуктов. Профессионалы «Кубит Практик» выступают наставниками для молодых специалистов и предоставляют возможность стажировки на предприятиях.

«Ключевой приоритет — это встраивание в производственные цепочки. Мы применяем комплексный подход для разработки и внедрения технологий, включающий аналитику рынка, оформление интеллектуальных прав и привлечение финансирования. Применяя техскаутинг, наши эксперты разрабатывают надежные и безопасные решения, позволяющие сократить временные и финансовые затраты»,— подытожил спикер.

Ведущий специалист по технологическому скаутингу и руководитель отдела патентной аналитики компании Валентина Иващенко заметила, что в последнее время поиск и идентификация новых технологий становится сложной задачей. В нее входит не только розыск патента и проверка собственных изобретений, но и оценка юридических рисков.

«Может оказаться, что какая-то технология уже полностью или частично изобретена и нет смысла тратить время, ресурсы на разработку. Кроме того, технология может не охраняться на российском рынке, в таком случае она спокойно интегрируется»,— говорит Валентина Иващенко. Именно для решения таких задач и используется технологический скаутинг.

«Патентный ландшафт с задачей “скаутить технологию”, вопреки мнению других компаний, не просто взгляд с высоты птичьего полета: кто, что и где изобретает,— а описание возможностей для компании в том, что она для себя из этих разработок может взять. Также мы рассказываем о рисках при определенном патентном поведении. Это могут быть тяжбы, в случае если предприятие собирается использовать запатентованную технологию»,— поясняет эксперт.

Полученные в процессе технологического скаутинга данные могут использовать различные отделы компании: маркетинг, финансовое управление, юридическая служба, топ-менеджмент. «Чем дольше срок разработки вашего проекта, тем больше вы должны, на мой взгляд, контактировать с патентными аналитиками и с юристами. Во-первых, проверить проект на стадии идеи и оценить, какие “фичи” аналогичных проектов есть у конкурентов. И дальше поставить проект на мониторинг и следить каждые полгода или ежеквартально на случай, не вышел ли внезапно точно такой патент, как то, что вы делаете»,— говорит Валентина Иващенко. Например, не исключено, что в огромном устройстве есть единственный механизм, запатентованный другой компанией, и тогда проверку на патентную чистоту можно не пройти. Бывают случаи, когда сотрудник забыл «пробить» патент. Возможно также влияние внешнеэкономических факторов, когда патент в определенный момент может перестать действовать.

Фармацевтика в патентном ландшафте

Больше всего патентная история затрагивает фармацевтическую область. Из-за санкционной ситуации на рынке стали возникать определенные проблемы с поставкой препаратов, дженериков.

Эксперт по ИС в фармацевтике Анна Лапа поделилась, что происходит в этой отрасли. Она напомнила, что вопросом импортозамещения компании данной сферы занимаются последние десятилетия. Но особенно остро вопрос встал в период пандемии, а усугубился в последний год из-за внешнеполитической обстановки.

«Пока мне неизвестно, что какая-то крупная фармацевтическая компания из-за политических предпочтений “унесла” с российского рынка жизненно важные препараты. Уходили обычно компании, которым логистически неудобно поставлять дженерики в РФ и выгодно усилить каналы за рубежом. Но вот заместить лекарства — действительно трудная задача»,— говорит Анна Лапа.

Она замечает, что некоторые отечественные компании позиционируют себя как фармацевтические компании полного цикла производства. При этом субстанции завозят из Китая. «И, по-хорошему, это называется зависимость, а не суверенитет. И тут мы сталкиваемся с патентной чистотой в рамках партнерств с китайскими производителям»,— поясняет госпожа Лапа.

По словам эксперта, нередко такие компании заканчивают проигрышем в суде, потому что специалисты недостаточно обратили внимание на договор, юридические риски, а главное, не обладали в достаточном количестве информацией о распределении патентных прав.

«Отмечу, что зачастую у нас патенты воспринимаются как какой-то инструмент зарубежной фармацевтики, направленный против российского производителя. Но это можно воспринимать не всегда так: в самом документе патента содержится большое количество информации, которую можно использовать в целях замещения. Конечно, если грамотно читать патенты»,— заключила Анна Лапа.

Химотрасль в патентном брожении

Директор по инновациям ГК «Миррико» Василий Солодов рассказал о ситуации в нефтяном и химическом секторах. По словам эксперта, при перестройке экономики больше всего пострадала сфера малотоннажной химии, так как большое количество поставщиков ушли из России. Потребовалось время на изменение логистических каналов и поиск посредников. При этом в рамках импортозамещения компании начали сами производить химические решения и ставить их на поток. Такой стратегии стала придерживаться ГК «Миррико».

«От блендинга и сервиса мы ушли в производство. Сейчас часть своих химпродуктов производим самостоятельно. Но при этом некоторые технологии мы сознательно не патентуем. На это есть несколько причин. Во-первых, чтобы не раскрывать всех секретов процесса. Во-вторых, доказать нарушения в отрасли очень трудно, поэтому порой нет смысла тратить ресурсы на патентование. Условно используется запатентованный способ синтеза или способ получения вещества. Но очень большой смысл в патентовании там, где есть комбинация химических способов, конструкторских установок. Также, например, при выходе на зарубежный рынок нам приходится патентовать часть разработок. И тут мы работаем с местными специалистами в силу специфики рынка. Если в фармацевтике патент — это обязательное условие, то в химии компании отталкиваются от выгоды и от возможности легко подтвердить в суде уникальность разработки»,— подчеркивает эксперт.

ПО для поиска патентов

В дискуссии принял участие Руслан Адигамов, начальник управления по развитию новых продуктов и технологий АО «Северсталь Менеджмент». Он рассказал о кейсе патентной стратегии в сталелитейной и горнодобывающей промышленности.

«Компания на сегодняшний день производит 1 млн тонн новых продуктов, или 10% от общего объема производства стали (общий объем — 10–11 млн тонн). Среди металлургических компаний “Северсталь” защищает больше всего патентов: в среднем 65–70 в год. При выводе разработок на рынок мы используем технологический скаутинг, а также предусматриваем стратегию защиты наших изобретений. Как правило, мы больше защищаем способ производства, например, проката»,— рассказывает спикер.

Он пояснил, что компания создала внутри себя специальный сервис. При патентном анализе собранная информация аккумулируется в корпоративной базе. На одну разработку может приходится до 400 патентов, которые необходимо штудировать.

«В течение пяти лет мы совершенствовали данную научно-поисковую аналитическую систему по поиску патентов. Теперь мы имеем полностью самописное ПО. Система проверяет на патентную чистоту, анализирует публикации и аналитику по определенной тематике. Пока решение заточено под металлургию. Но это уже продукт, который мы выводим на рынок»,— отметил господин Адигамов.

Участники рынка сошлись в мнении, что для среднего и крупного бизнеса лучше привлечь команду по патентной аналитике и технологическому скаутингу. Это сократит время и ресурсы.

Освещая тему цифровизации процессов внутри компании, аналитики инновационных технологий «Газпромнефть ИТО» Анна Титова и Анна Бовтунова представили разработанную методологию «Цифровое технологическое видение». Она позволяет анализировать, систематизировать и планировать востребованность внедряемого цифрового решения.

Взаимодействие с вузами

Андрей Николаев, кандидат экономических наук, директор Центра развития института интеллектуальной собственности, руководитель образовательного блока Центра трансфера технологий Университета ИТМО, рассказал, как вузы взаимодействуют с бизнесом.

«Сегодня существует миф, что вузы находятся в абсолютно инертном состоянии по отношению к бизнесу. Напротив, он готов буквально “отгружать мешки” разработок. Во многом это заслуга властей, которые утверждают программы, в том числе “Стартап как диплом” и другие. Но взаимодействие с бизнесом происходит не на регулярной основе, поэтому мы ставим себе задачу, чтобы продукты были пригодны к коммерциализации и востребованы на открытом рынке»,— рассказывает Андрей Николаев.

Основные продукты ИТМО в области интеллектуальной собственности — образовательные. Это магистерская программа по стратегическому управлению интеллектуальной собственностью, которая входит в топ по числу трудоустроенных выпускников. Кроме того, есть программы дополнительного профессионального образования, ориентированные на тех, кто хочет пополнить свои знания, в том числе в сфере патентной аналитики.

«Также мы начинаем работать в формате консалтингового агентства. Для реализации этого формата мы разработали целую систему сервисов, которая ориентирована на разных потребителей патентных услуг. Сегодня университет может дать проработку реальных проектов в абсолютно разных технологических областях (IT, биотехнологии, робототехника, производство)»,— пояснил господин Николаев.

Где найти деньги?

По словам Ильи Гошева, основателя и генерального директора компании WARM, сейчас много говорится о поддержке российского производства, но по факту инвесторы не готовы вкладываться, так как оно дорогостоящее. Проще организовать производство из завезенных комплектующих, собрать на российской территории и сделать табличку «made in Russia». Однако это очень простой, но тупиковый путь.

WARM производит газовые отопительные системы. Компания начала конструкторскую деятельность по разработке настенного газового котла с 2016 года. «Первоначально мы хотели создать бюджетный котел, но в результате получили уникальный продукт — универсальный газовый котел, внутри которого универсальный гидрораспределитель. Технология запатентована. Сегодня производство котлов составляет 1600 единиц в год. В перспективе мы хотим увеличить объемы до 15 тыс. единиц в год. Спрос есть, с учетом ухода иностранных конкурентов. Но для реализации этого бизнес-плана нам необходимо финансирование либо от государства, либо от партнера. Но проблема в том, что в российское производство не хотят вкладываться»,— отметил господин Гошев.

Финансовый директор «Кубит Практик» Екатерина Тихомирова поддержала спикера в том, что компаниям действительно трудно найти бюджет на реализацию производства. Но есть определенные инструменты. Так, госпожа Тихомирова предложила рассмотреть такой инструмент, как нематериальные активы, и то, как они могут помочь в получении кредита. «Интеллектуальную разработку, технологию можно принять на баланс в качестве нематериального актива. Налог на этот доход не будет уплачиваться в силу действующей льготы по налогу на прибыль. Нематериальные активы занимают сильную позицию в бухгалтерском балансе компании, что значительно влияет на решение банка в получение кредитования»,— отметила госпожа Тихомирова. Также можно нематериальные активы внести в залог и на основании этого получить кредит. Это новая практика для рынка, но она уже показала себя с положительной точки зрения.

Спикера поддержала начальник отдела управления интеллектуальной собственностью ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Светлана Мурашова. Она акцентировала внимание, что на сегодняшний день формируется уникальная возможность у компаний, обладающих нематериальными активами, поставить их на учет в соответствии с новым федеральным стандартом бухгалтерского учета (ФСБУ 14/2022).

«В нем вводится понятие “учет по переоцененной стоимости”, что позволит добиться справедливой стоимости вашего актива и тем самым повысить капитализацию компании»,— отметила госпожа Мурашова. По словам эксперта, российские национальные стандарты бухгалтерского учета (ПБУ) трансформируются в федеральные стандарты бухгалтерской отчетности, которые максимально приближаются к стандартам МСФО. «Это открывает большие возможности для компаний, которыми глупо не воспользоваться. И если вы не знаете как, то лучше обратиться к профессионалам — это всегда окупится»,— подытожила она.

В конце беседы участники бизнес-завтрака пришли к выводу о необходимости кооперации производственных, консалтинговых и научных компаний для того, чтобы быстро решать возникающие вопросы. Тем самым получится решить глобально проблему импортозамещения.

Алла Михеенко