Главврача нижегородской больницы подозревают в махинациях с выплатами за COVID

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении главного врача районной поликлиники, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2021 года главврач назначила заведующим терапевтическими отделениями выплаты, причитающиеся за работу в условиях коронавирусной инфекции. При этом врачи, получившие выплаты, в проведении вакцинации против COVID-19 участия не принимали и дополнительные выплаты им не положены.

Следствие считает, что из-за действий подозреваемой медицинскому учреждению нанесен ущерб на 1,6 млн руб. В ближайшее время главврачу будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Андрей Репин