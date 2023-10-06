На Кубани завели уголовное дело после ДТП с погибшими мотоциклистом и подростком

По факту ДТП с двумя погибшими в Красноармейском районе завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Прокуратура региона поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Авария произошла на трассе «Славянск-на-Кубани — Темрюк». 30-летний водитель BMW не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с мопедом. 27-летний водитель последнего и его 14-летний пассажир погибли.

Татьяна Ручкина

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