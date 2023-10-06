Гарри Поттер, «Собачье сердце» и песни Русского Севера

На следующей неделе в городе пройдут спектакли, лекции о современном искусстве, инклюзивный кинофестиваль, премьера оперы «Онегин» и симфонический концерт. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Подходцев и двое других»

Фото: Нижегородский театр драмы Спектакль «Подходцев и двое других»

Фото: Нижегородский театр драмы

7 и 8 октября в Театре драмы постановка спектакля «Подходцев и двое других» по одноименной повести Аркадия Аверченко. История о трех друзьях, жизнь которых осложняет хроническое отсутствие денег и моментальное их проматывание в случае появления. Билеты от 200 руб.

7 октября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова состоится симфонический концерт «Гарри Поттер». Камерный оркестр Sonorus исполнит саундтреки из фильма. В продаже остались билеты от 1,4 тыс. руб.

7 октября в Пакгаузах на Стрелке пройдет лекция «Современное искусство в России» по выставке «Всякие сказки». Кандидат искусствоведения Тимофей Смирнов расскажет о многообразии стилей, течений и направлений в мировом искусстве последних сорока лет, глобальных проблемах современности в области эстетики, заимствованиях и самобытности. Обычный билет стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экскурсия по историческим кварталам Нижнего Новгорода

Фото: Заповедные кварталы Экскурсия по историческим кварталам Нижнего Новгорода

Фото: Заповедные кварталы

8 октября «Заповедные кварталы» проведут «Прогулку на удачу» — случайные экскурсии по кварталу церкви Трех Святителей. Заранее программа не известна. Заплатив 450 руб., посетитель может оказаться на экскурсии стоимостью 1,5 тыс. руб.

8 октября в пространстве DKRT на улице Большой Покровской состоится концерт при свечах, посвященный 66-летию кинокомпозитора Ханса Циммера. Квинтет Alta Musica исполнит саундтреки к фильмам про Джеймса Бонда, «Интерстеллар», «Начало», «Дюна», «Темный рыцарь», «Пираты Карибского моря», «Король Лев», «Человек дождя» и другим. Билеты от 1,3 тыс. руб.

8 октября в арт-пространстве «Кинофактура» на улице Варварской пройдет показ советского фильма «Собачье сердце» с обсуждением. Двухсерийная экранизация повести Михаила Булгакова о профессоре Преображенском и его опыте с пересадкой органов человека бездомному псу. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители на выставке «Черное зеркало Уильяма Хогарта»

Фото: Нижегородский художественный музей Посетители на выставке «Черное зеркало Уильяма Хогарта»

Фото: Нижегородский художественный музей

8 октября в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет последняя лекция по выставке «Черное зеркало Уильяма Хогарта». Темой заключительной беседы станет художник как свидетель эпохи. Посетителям расскажут, как авторы выражали свое отношение к современным им событиям через творчество. Билет стоит 200 руб.

10 октября в «Арсенале» пройдет XI международный инклюзивный фестиваль «Кино без барьеров». В программе — девять короткометражных фильмов о людях с инвалидностью. Вход бесплатный, по регистрации. Киносеансы будут идти по вторникам до 5 декабря. Полное расписание опубликовано на сайте «Арсенала».

11 октября в Информационном центре по атомной энергии на улице Семашко пройдет мастер-класс «Как брать сложные вопросы в интеллектуальных играх» от двукратного обладателя Олимпийского кубка стран по «Что? Где? Когда?» в составе сборной России Сергея Абрамова. После этого участники смогут проверить свои знания, ответив на вопросы, подготовленные Сергеем Абрамовым. Вход свободный, нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оркестр оперного театра во время выступления

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Оркестр оперного театра во время выступления

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

12-15 октября в Театре оперы и балета — премьера оперы «Онегин» на либретто Чайковского. Постановщики представили главного героя намного более положительным персонажем, чем его литературный прототип. Евгений Онегин хочет исправить свою ошибку в пушкинском романе и сохранить Ленскому жизнь. О других особенностях постановки читайте в интервью режиссера-постановщика Сергея Новикова «Ъ-Приволжье». Билеты на оперу стоят от 500 руб.

13 октября в «Планетарии №1» в парке «Швейцария» состоится концерт «Песни русского Севера». Музыканты Barsukov Music Lab исполнят композиции, созданные под впечатлением от экспедиционных фольклорных записей. Билет стоит 1,1 тыс. руб.

13 октября в Пакгаузах на Стрелке пройдет концерт «Пушкин в музыке середины ХIХ века». В программе — романсы на стихи поэта с музыкой Балакирева, Бородина, Даргомыжского, Римского-Корсакова. Билеты стоят от 500 руб.

Подготовила Елена Ковалева