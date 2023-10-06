Гарри Поттер, «Собачье сердце» и песни Русского Севера
Куда сходить в Нижнем Новгороде с 7 по 13 октября
На следующей неделе в городе пройдут спектакли, лекции о современном искусстве, инклюзивный кинофестиваль, премьера оперы «Онегин» и симфонический концерт. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».
Спектакль «Подходцев и двое других»
Фото: Нижегородский театр драмы
7 и 8 октября в Театре драмы постановка спектакля «Подходцев и двое других» по одноименной повести Аркадия Аверченко. История о трех друзьях, жизнь которых осложняет хроническое отсутствие денег и моментальное их проматывание в случае появления. Билеты от 200 руб.
7 октября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова состоится симфонический концерт «Гарри Поттер». Камерный оркестр Sonorus исполнит саундтреки из фильма. В продаже остались билеты от 1,4 тыс. руб.
7 октября в Пакгаузах на Стрелке пройдет лекция «Современное искусство в России» по выставке «Всякие сказки». Кандидат искусствоведения Тимофей Смирнов расскажет о многообразии стилей, течений и направлений в мировом искусстве последних сорока лет, глобальных проблемах современности в области эстетики, заимствованиях и самобытности. Обычный билет стоит 300 руб., льготный — 150 руб.
Экскурсия по историческим кварталам Нижнего Новгорода
Фото: Заповедные кварталы
8 октября «Заповедные кварталы» проведут «Прогулку на удачу» — случайные экскурсии по кварталу церкви Трех Святителей. Заранее программа не известна. Заплатив 450 руб., посетитель может оказаться на экскурсии стоимостью 1,5 тыс. руб.
8 октября в пространстве DKRT на улице Большой Покровской состоится концерт при свечах, посвященный 66-летию кинокомпозитора Ханса Циммера. Квинтет Alta Musica исполнит саундтреки к фильмам про Джеймса Бонда, «Интерстеллар», «Начало», «Дюна», «Темный рыцарь», «Пираты Карибского моря», «Король Лев», «Человек дождя» и другим. Билеты от 1,3 тыс. руб.
8 октября в арт-пространстве «Кинофактура» на улице Варварской пройдет показ советского фильма «Собачье сердце» с обсуждением. Двухсерийная экранизация повести Михаила Булгакова о профессоре Преображенском и его опыте с пересадкой органов человека бездомному псу. Вход свободный, по предварительной регистрации.
Посетители на выставке «Черное зеркало Уильяма Хогарта»
Фото: Нижегородский художественный музей
8 октября в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет последняя лекция по выставке «Черное зеркало Уильяма Хогарта». Темой заключительной беседы станет художник как свидетель эпохи. Посетителям расскажут, как авторы выражали свое отношение к современным им событиям через творчество. Билет стоит 200 руб.
10 октября в «Арсенале» пройдет XI международный инклюзивный фестиваль «Кино без барьеров». В программе — девять короткометражных фильмов о людях с инвалидностью. Вход бесплатный, по регистрации. Киносеансы будут идти по вторникам до 5 декабря. Полное расписание опубликовано на сайте «Арсенала».
11 октября в Информационном центре по атомной энергии на улице Семашко пройдет мастер-класс «Как брать сложные вопросы в интеллектуальных играх» от двукратного обладателя Олимпийского кубка стран по «Что? Где? Когда?» в составе сборной России Сергея Абрамова. После этого участники смогут проверить свои знания, ответив на вопросы, подготовленные Сергеем Абрамовым. Вход свободный, нужно зарегистрироваться.
Оркестр оперного театра во время выступления
Фото: Нижегородский театр оперы и балета
12-15 октября в Театре оперы и балета — премьера оперы «Онегин» на либретто Чайковского. Постановщики представили главного героя намного более положительным персонажем, чем его литературный прототип. Евгений Онегин хочет исправить свою ошибку в пушкинском романе и сохранить Ленскому жизнь. О других особенностях постановки читайте в интервью режиссера-постановщика Сергея Новикова «Ъ-Приволжье». Билеты на оперу стоят от 500 руб.
13 октября в «Планетарии №1» в парке «Швейцария» состоится концерт «Песни русского Севера». Музыканты Barsukov Music Lab исполнят композиции, созданные под впечатлением от экспедиционных фольклорных записей. Билет стоит 1,1 тыс. руб.
13 октября в Пакгаузах на Стрелке пройдет концерт «Пушкин в музыке середины ХIХ века». В программе — романсы на стихи поэта с музыкой Балакирева, Бородина, Даргомыжского, Римского-Корсакова. Билеты стоят от 500 руб.