Главврачу ульяновского центра спецвидов медпомощи не продлили контракт

В одном из крупнейших лечебных учреждений Ульяновской области — Ульяновском областном клиническом центре специализированных видом медицинской помощи снова сменился руководитель (УОКЦВМП). Главному врачу Сергею Ретьману не продлили контракт. Официальной информации о смене руководителя нет, но в региональном минздраве эту информацию подтверждают, поясняя, что по окончанию срока контракта господина Ретьмана было решено его не продлевать из-за наличия замечаний к работе главврача со стороны руководства минздрава. Какие конкретно были замечания, в пресс-службе ведомства не пояснили. Министр здравоохранения Олеся Колотик-Каменева в пятницу была для комментариев недоступна.

В региональном минздраве поясняют, что пока исполнение обязанностей руководителя лечебного учреждения возложено на заместителя главврача по хирургической работе Олега Сорокина (врач высшей категории, главный внештатный травматолог-ортопед регионального минздрава, имеет дополнительное экономическое образование), «но окончательно вопрос не решен, на должность главврача рассматривается несколько кандидатур».

Характерно, что Сергей Ретьман был назначен на пост главврача УОКЦВМП в марте 2022 года после того как в январе 2022 года коллектив больницы обратился к руководству минздрава с просьбой не допустить развала их «легендарной больницы», которой в то время руководила депутат гордумы Светлана Суворова.

Сейчас, после известия о непродлении контракта Сергея Ретьмана, мнения в коллективе больницы разделились. Одни врачи в беседах с «Ъ» отмечают, что «не согласны с таким решением минздрава», «в сравнении с предыдущим руководством, он был намного лучше и полностью устраивал коллектив больницы». Другие, напротив, говорили, что согласны с непродлением контракта Сергея Ретьмана, отмечая, что с его приходом «принципиально не многое изменилось, зарплаты оставались низкими, главврач по ряду вопросов был инертным». Впрочем, и те, и другие отмечали, что «при назначении Суворовой, или Ретьмана никто в минздраве не советовался с коллективом врачей больницы», «это были люди со стороны», и они хотели бы, чтобы на этот раз региональный минздрав предварительно обсудил кандидатуру главврача с врачами лечебного учреждения, «лучше, чтоб это был человек, знающий больницу». Некоторые отмечали, что «лучшим вариантом было бы назначение профессора медицинского факультета УлГУ Олега Мидленко, который начинал свою деятельность в их больнице.

Сергей Титов, Ульяновск