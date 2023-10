Вячеслав Бутусов, Джо Линн Тернер и «Малево»

На концертных площадках Екатеринбурга можно отметить 40-летие первого альбома «Переезд» рок-группы «Наутилус Помпилиус», посетить выступление Джо Линна Тернера и услышать саундтреки из фильмов Диснея в исполнении симфонического оркестра. В музеях можно посетить выставку об истории иммиграции «Я вышла из дома ранним утром» и проект об Уральском турбинном заводе «Заводские были». В театрах — услышать оперы «Царская невеста» и «Князь Игорь», а также увидеть танцы аргентинского коллектива «Малево». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

В киноконцертном зале «Космос» 7 октября Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» исполнят легендарные песни уральской рок-группы «Наутилус Помпилиус» в честь 40-летия с выхода первого альбома группы. Музыканты представят программу из всеми любимых и редких песен, а зрители смогут погрузиться в музыкальную историю целой эпохи. Композиции прозвучат в актуальном сценическом прочтении. Стоимость билета на концерт — от 2 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 8 октября Neo Classic Orchestra представит новую программу «Волшебный мир Дисней». В концерте прозвучат прозвучат известные треки из фильмов «Король Лев», «Аладдин», «Холодное сердце», «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Белоснежка», «Золушка», а также «Звездные войны», «Пираты карибского моря», «Малифисента» и других. Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 10 октября в рамках Симфонического форума выступит Омский академический симфонический оркестр с программой «Чайковский и XXI век». В музыке Чайковского отражена реальная жизнь, которую он слышал вокруг себя. Современные композиторы: Алексей Сысоев (Москва) и Антон Танонов (Санкт-Петербург) — добавляют новизны своим сочинениям. Так, в партитуру московского композитора введены партии велосипедов и смартфонов, а симфония Антона Танонова рассказывает о человеческом пути. Под управлением дирижера Дмитрия Васильева оркестр исполнит Симфонию №2 «Малороссийская» Чайковского, «Вариации и аплодисменты» Сысоева и Симфонию №1 Танонова. Композиции современных авторов прозвучат впервые. Стоимость билета на концерт — от 700 руб.

На концертной площадке «Фабрика» 11 октября выступит хеви-метал группа «Мастер», основанная в 1987 году. У группы девять студийных альбомов, в том числе два альбома на английском языке и несколько композиций на испанском. В прошлом году коллектив отметил свое 35-летие, и в честь этого представит программу вместе с именитыми гостями: Андреем Большаковым, Михаилом Серышевым и Алексеем Strike. Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

На площадке Tele-club 11 октября выступит Джо Линн Тернер с хитами британских хард-рок-групп Rainbow и Deep Purple, среди которых «Death Alley Driver», «I Surrender», «Catch the Rainbow», «Highway Star», «Long Live Rock'n'Roll». Джо Линн Тернер много и успешно работал с легендарным Ричи Блэкмором и его группой Rainbow, записывался и гастролировал с такими легендами сцены, как Элис Купер, Билли Джоэл, Шер, Майкл Болтон, Глен Хьюз. В 2022 году артист выпустил новый сольный альбом «Belly of the Beast». Стоимость билета на концерт — от 2 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 11 октября Palladium Orchestra представит программу «Rockinspiration» и исполнит в рок-обработке саундтреки Ханса Циммера из таких фильмов, как «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Человек из стали», «Не время умирать 007», «Дюна», «Интерстеллар», «Начало», «Перл Харбр», «Шерлок Холмс» и других. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

В джазовом клубе EverJazz 12 октября состоится концерт, на котором выступит Рой Янг и Blues Doctors. Рой Янг (вокал, США/Израиль) выделяется харизмой исполнения, он объединяет в своей музыке все, что слышит, благодаря чему она приобретает уникальное звучание. Основная манера пения Янга — теплая, отеческая, проникновенная. В то же время артист эмоционален и в кульминацию может перейти на фальцет. Стоимость билета на концерт — 2,2 тыс. руб.

Выставки

В Музее истории Екатеринбурга 4 октября открылся мультимедийный проект «Заводские были», приуроченный к 85-летию Уральского турбинного завода (УТЗ). Автором проекта является уральский фотохудожник Федор Телков. Главной темой исследования стала заводская мифология. Героями фотографий, аудиозаписей, видеоинтервью стали десятки сотрудников УТЗ. Выставку можно разделить на несколько смысловых блоков: истории заводчан, портреты героев, изображения связанных с ними рабочих мест, и архивные заводские фотографии. Особое внимание уделено главной заводской продукции — турбине. Выставка продлится до 19 января 2024 года. Посещение выставки доступно по входному билету в музей, его полная стоимость — 200 руб.

В арт-пространстве «Кирпичи» 5 октября открылась выставка Ольги Масловой «Ботанические вариации». Экспозицию выставки составляют акварельные работы, выполненные в специфическом жанре ботанической живописи. Особое внимание в них уделяется композиции, поиску новых решений, сюжетов и углов обзора. Ольга Маслова родилась и выросла в Екатеринбурге. Окончила Уральскую государственную архитектурно-строительную академию, обучалась ботанической живописи в Санкт-Петербурге. С 2007 по 2013 год являлась главным специалистом Главархитектуры администрации Екатеринбурга. Сейчас совмещает педагогическую и творческую деятельность с разработкой и реализацией проектов индивидуальных жилых домов и интерьеров квартир. Выставка продолжит работу до 31 октября, вход на нее свободный.

Ново-Тихвинский женский монастырь 8 октября организует экскурсию «Монастырь и Императорский двор» в рамках 300-летия Екатеринбурга. Участникам экскурсии расскажут, как император Александр I узнал о дочери екатеринбургского мастерового Татьяне Костроминой и почему он решил, что она достойна стать настоятельницей первого в Екатеринбурге монастыря, какой была судьба удивительного царского портрета, написанного монахиней, какое благодеяние оказали простые послушницы царской семье. Сбор участников будет организован у центрального входа в храм святого Александра Невского. Посещение экскурсии свободное.

В Музее андеграунда 11 октября состоится традиционный «Час винила» Алексея Коршуна под названием «Стены и мосты Джона Леннона». Посетители узнают, почему сольные альбомы исполнителя первой половины 1970-х годов полны противоречивых чувств: нежности и злобы, любви и ненависти. Кроме того, полностью на виниле прозвучит альбом Джона Леннона «Walls and Bridges» (1974). Стоимость полного билета — 300 руб.

В Ельцин-центре 12 октября откроется выставка Лилит Матевосян «Я вышла из дома ранним утром». Проект представляет собой документальное исследование прошлого, реализованное сквозь призму личной истории. Основываясь на воспоминаниях из детства, художница создает автобиографичное визуальное путешествие по местам, которые когда-то были ее домом. Работа с темой иммиграции позволила проекту выйти за рамки личного. Цель художницы — попытаться восстановить связь, найти потерянные корни, узнать больше о настоящем в прошлом. Выставка продолжит работу до 22 ноября. Вход на нее свободный.

Спектакли

В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») 10 октября состоится представление оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. После премьеры в 1890 году произведение распалось на небольшие шедевры. Она является незаконченным произведением, и до сих пор нет однозначного ответа, в каком порядке стоит исполнять номера и картины оперы. Дирижер-постановщик Александр Лазарев настоял, чтобы екатеринбургский спектакль завершался «Половецкими плясками». Именитый маэстро видит в этом следование логике действия и логике Бородина. Стоимость билета — от 200 руб.

В киноконцертном зале «Космос» 11 и 12 октября в рамках Международного театрального фестиваля имени Антона Чехова танцевальный коллектив «Малево» (Аргентина) представят шоу «Малево Экстрим». В танцах группы сочетаются ловкость маламбо на основе фольклорного гаучо с классической техникой разных стилей, например, фламенко, и перкуссией. Художественный руководитель коллектива — Матиас Хайме. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

На сцене Екатеринбургского театра оперы и балета («Урал Опера Балет») 12 октября исполнят оперу «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, написанную им в 1898 году. По сюжету, опричник Грязной полюбил боярыню Марфу Собакину, но она просватана за другого. Любовница Грязного Любаша хочет избавиться от соперницы, которую вскоре избирает своей невестой сам Иван Грозный. Ревность, заговор, яд и приворотное зелье — любовь и смерть, без которых не обходится настоящая опера. Стоимость билета — от 300 руб.

В Музее андеграунда 13 октября пройдет перформанс Юлии Шаркиной «Близость», а также показ видеоработ художницы и артист-ток с ней. В выставочном зале музея будет расположена инсталляция художницы Юлии Шаркиной. Гостям предлагается ощутить чувство безопасности, тепла и близости в небольшой «Комнате», в которой проецируется видео «Dearness». После перформанса и показа видеоработ зрители смогут обсудить с художницей увиденное и прочувствованное. Стоимость билета — 700 руб.

В Нижнетагильском драматическом театре 13 октября покажут недавнюю премьеру — спектакль «Безымянная звезда» по одноименной пьесе Михаила Себастиана. По сюжету, в сонную жизнь провинциального городка врывается звезда — Мона. Роскошная девушка растеряна и напугана: она оказалась ночью на незнакомой железнодорожной станции. Ее высаживают с поезда за то, что ей ничем было платить за билет. Однако именно здесь, в городе, где все про всех знают, но при этом являются закрытыми людьми, Моне предстоит встретиться с любовью и новой собой. Стоимость билета на спектакль — от 300 руб.

Кино

В Ельцин-центре 8 октября состоится предпремьерный показ фильма режиссера Жюстина Трие «Анатомия падения» на французском языке с русскими субтитрами. Сюжет закручивается вокруг смерти мужа успешной писательницы Сандры Войтер. Ей предъявляют обвинение в убийстве, однако чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Фильм стал победителем Каннского кинофестиваля в 2023 году. С 19 октября «Анатомия падения» выйдет в российский прокат. Стоимость билета — 350 руб.

В Ельцин-центре с 11 по 12 октября пройдет фестиваль короткометражного кино «Shnit. Национальный конкурс Made in Russia: Best of». В рамках фестиваля покажут фильмы «Человек, который умел летать», «Айкуо», «Кольцо», «Самый сильный ветер», «Электричество», «Прости меня, Аня». Показ фильмов пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билета — 320 руб.

В Ельцин-центре 13 октября пройдет спецпоказ фильма режиссера Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу» на чеченском языке с русскими субтитрами. Сюжет картины рассказывает о девочке Яхе, которая живет в небольшом городке и проводит время со своей подругой Мадиной. Девушки мечтают покинуть родные места, чтобы жить ту жизнь, которую они выберут себе сами. Старшая сестра Яхи Хеда также мечтает освободиться, но цена за это очень большая: если она решится на развод, то может потерять связь с сыном. Картина — коллаж историй судеб нескольких женщин, в которой каждая пытается отстоять свое право на выбор будущего пути. Стоимость билета — 320 руб.

Подготовила Анастасия Таначева