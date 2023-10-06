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Кассация разбирается в платежах банкротящегося воронежского ЦЧПК

Арбитражный суд Центрального округа 4 октября приступил к рассмотрению жалобы ООО «ГК "АгроУслуги"» на решения первой и второй инстанции, не признавших недействительным часть платежей банкротящегося воронежского ООО «Центрально-Черноземная промышленная компания» (ЦЧПК).

«АгроУслуги» таким образом через суд пытаются добиться в рамках дела о банкротстве ЦЧПК возврата 2,9 млн руб. Компания требует признать недействительным платежи на эту сумму с расчетного счета ООО «ЦЧПК» на счет ООО «Ренессанс Строй». Эти платежи проходили в 2017 году, и у «АгроУслуг» есть основания подозревать, что таким образом взаимосвязанные компании выводили средства в преддверии банкротства ЦЧПК.

Арбитражный суд Воронежской области, а вслед за ним и апелляционная инстанция не обнаружили безусловных доказательств аффилированности должника и «Ренессанс Строя». Суды не стали квалифицировать сделку как ничтожную.

По мнению второй инстанции, доводы апелляционной жалобы «АгроУслуг» фактически сводятся к несогласию с оценкой доказательств и обстоятельств дела, «в связи с чем не могут служить основанием для удовлетворения жалобы»: «Данные доводы дублируют позицию кредитора, занимаемую в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, и направлены на иную оценку обстоятельств дела».

Состав судей под председательством Татьяны Ахромкиной отложил рассмотрение дела до 25 октября, попросив «АгроУслуги» к этому времени предоставить пояснения по некоторым вопросам. В том числе, суд хочет детально разобраться в правовом и фактическом обосновании квалификации оспариваемых сделок как взаимосвязанных с ЗАО «Центрально-черноземная плодово-ягодная компания» и выяснить критерии отнесения «Ренесанс Строя» к группе компаний, структурой которой является ЗАО.

Представляющая интересы ООО «ГК "АгроУслуги"» Елена Емельянова выразила надежду, что кассационная инстанция разберется во всех обстоятельствах спора о платежах. Юрист напомнила, что банкротство ЦЧПК идет уже более 4,5 лет.

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