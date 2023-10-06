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Нетрезвый мужчина напал с ножом на продавца в Игринском районе Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии на продавца продуктового магазина напал нетрезвый мужчина. Он угрожал ножом, вел себя агрессивно и разбил бутылку с алкоголем, после чего скрылся. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Сотрудники полиции по подозрению в хулиганстве задержали 59-летнего жителя Балезинского района. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Задержанный, которому грозит до семи лет лишения свободы, водворен в изолятор временного содержания.

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