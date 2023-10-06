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График движения пригородных поездов на Кубани изменится с 11 октября

С 11 октября в связи с началом ремонтных работ на участке между тоннелями №6 и №7 на перегоне Сочи – Мацеста в Краснодарском крае будет изменен график движения 50 пригородных поездов. Об этом пассажиров предупреждает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Согласно информации компании, временно между Сочи и Имеретинским Курортом прекратят курсировать «Ласточки» №6815, №6816, №6818, №6817, №6826, №6823. Также ряд пригородных поездов, отправляющихся со станций Роза Хутор, Имеретинский Курорт и Аэропорт Сочи, вместо Сочи будут делать конечную остановку в Мацесте. Работы на перегоне между Сочи и Мацестой планируют завершить к 5 декабря текущего года.

«В ходе капитального ремонта на 140-метровом межтоннельном участке будет выполнено обустройство фундамента для последующей укладки пути по технологии LVT (LowVibrationTrack). Технология позволит снизить вибрацию обеспечить плавность хода и увеличить скорость движения поездов»,— отметили в пресс-службе компании.

Укладка новых путей запланирована на следующий год, когда завершится процесс осадки фундамента. Также планируется ремонт фасадов порталов обоих тоннелей.

Анастасия Назарова

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